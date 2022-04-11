Общество

Александр Козловский передал МФУ в великолукскую службу соцреабилитации детей

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский передал многофункциональное устройство в службу социальной реабилитации несовершеннолетних в деревне Кислово Великолукского района.

Фото здесь и далее: страница Александра Козловского в социальной сети «ВКонтакте»

«Мы давно сотрудничаем с коллективом службы социальной реабилитации несовершеннолетних в деревне Кислово Великолукского района. Стараюсь всегда по возможности откликаться на просьбы о поддержке руководителя учреждения Антонины Ивановны Козловой. Недавно Антонина Ивановна попросила помочь приобрести многофункциональное устройство. Детям для учебы нужны принтер, сканер и ксерокс. Эта потребность возросла с введением дистанционного обучения. Сегодня передал в учреждение МФУ», - написал Александр Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он поблагодарил Антонину Козлову и коллектив службы за неравнодушное отношение к судьбам детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. «Они всеми силами, вместе с благотворителями, создают комфортные условия для детей. Сейчас здесь находятся 32 ребенка из Великих Лук, Куньинского и Новосокольнического районов», - заметил парламентарий.

«В планах у руководства службы – обустроить футбольную площадку на территории учреждения, дети любят погонять в мяч. Нужна помощь в организации подсыпки территории и дренажа. Проработаем вопрос», - добавил Александр Козловский.