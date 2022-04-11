Общество

Псковичи обсуждают подорожание соли на 300%

Псковичи обсуждают подорожание соли на 300%. Дискуссия развернулась в сообществе «Инцидент. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Псковичка опубликовала фотографии с ценниками на соль в размере 30 рублей за килограмм. Другие жители региона напомнили, что в последнее время покупали соль за 10 рублей, а значит, инфляция составила 300%.

Фото здесь и далее: «Инцидент. Псков» / «ВКонтакте»

«Соль стоила от 7 рублей. Мелкая - 10-15. Вкусная с приправами - около 54 рублей. В зависимости от упаковок», - отметила еще одна псковичка. При этом другие участники сообщества обратили внимание, что в магазинах, которые они обычно посещают, цены на соль остались прежними.

Также внимание участников группы привлекла стоимость капусты и молодого картофеля. Мнения на этот счет разделились.

«Капуста по цене мандаринов, потому что привозная, а мы только борщевик выращиваем», - высказались пользователи соцсети.

«В Великолукском магазине капуста квашеная дороже мяса - 239 рублей за килограмм», - добавили жители областного центра.

При этом комментаторы заметили, что на рынке цены не ниже - капуста нового урожая стоит 170 рублей за килограмм, а старого - 130-150 рублей за килограмм. «Теперь щи - праздничное блюдо», - добавили они.

При этом другая часть участников обсуждения призвала не паниковать и вспомнить цены прошлого года. Тогда, по их словам, свекла стоила 80 рублей за килограмм, а молодой картофель обходился даже дороже. «Каждую весну овощи золотые», - заявили псковичи.

«В прошлом году и капуста была по 80, и морковь по 70, и так далее. Просто не обращали внимание. А сейчас сами ажиотаж создаем – вот и цены», - заключили участники сообщества.