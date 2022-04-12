Общество

Студентка из Опочки стала лауреатом всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

Работа студентки Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Дианы Беляевой вошла в число призеров всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Жюри конкурса поставило высокую отметку ее сочинению «Новогодний букет», которое было представлено в тематической группе «Дети в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Эксперты оценили жанровое и языковое своеобразие произведения, грамотность и общее читательское восприятие текста. Ранее студентка стала одним из победителей регионального этапа конкурса.

Наставником девушки является заместитель директора по научно-методической работе колледжа Марина Андреева.

Сочинение Дианы Беляевой войдет в сборник работ абсолютных победителей, призеров и победителей в номинациях конкурса, с указанием их педагогов-наставников. Сборники лучших работ будут отправлены в библиотеки образовательных организаций.

Всего абсолютными победителями и призерами конкурса сочинений «Без срока давности» в 2022 году стали 44 участника. Псковскую область в финале представляли четверо учащихся, отметили в администрации.

Церемония награждения победителей, призеров и их учителей-наставников пройдет 8 мая в Музее Победы в Москве.

Напомним, всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» посвящен сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне, трагедии мирного населения СССР, жертвах военных преступлений нацистов и их пособников. Жанры конкурсных работ – рассказ, притча, письмо, сказка, дневник, очерк, репортаж, интервью, эссе, заочная экскурсия, рецензия, путевые заметки.