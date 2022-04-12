Общество

Об особых правах на медобслуживание рассказал посетительнице приемной Игорь Дитрих

На долгое ожидание обследования врача-специалиста пожаловалась вице-спикеру областного Собрания Игорю Дитриху 91-летняя жительница Пскова Тамара Безанская. 12 апреля депутат провел прием граждан в общественной приемной партии «Единая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Можно я начну немножечко с истории? - обратилась пенсионерка к депутату. – Я ребенок войны, но не тот, который на руках у мамы сидел, а тот, который три года работал в оккупации. Родом из Крыма, муж был кадровый офицер, отработала 40 лет, имею медаль за доблестный труд».

При записи на приём к врачу-окулисту Тамаре Безанской сообщили, что ждать обследования придётся три месяца. «Я говорю, что имею право обслуживаться вне очереди как ребёнок войны и ветеран труда, а мне в ответ: ничего не знаем, у нас так»», - пожаловалась псковичка.

«А вы куда приходили? В госпиталь для ветеранов войн?» - уточнил Игорь Дитрих. Как выяснилось, пенсионерка обращалась в областную больницу на общих основаниях, а про то, что она вправе обслуживаться в специализированном медицинском учреждении по оказанию помощи пациентам пожилого возраста, не знала.

«Вы должны обследоваться и получать всё необходимое лечение в госпитале для ветеранов войн. Там и окулист есть, и другие специалисты. А если будет необходимость в дополнительном обследовании, вам напрямую дадут направление в областную больницу», - разъяснил ситуацию Игорь Дитрих.

Депутат отметил, что недостаточная информированность граждан порой приводит к проблемам, которые можно было бы избежать.

«Берете паспорт, полис, СНИЛС, идете в регистратуру госпиталя для ветеранов, вас там зарегистрируют. Посмотрите, какие в госпитале есть специалисты, и спокойно можете проходить обследование у нужных вам врачей», - озвучил алгоритм действий депутат.

Напомним, общественная приёмная партии «Единая Россия» в Пскове расположена на улице Гоголя, дом 9. Предварительная запись не требуется. Для случаев, когда гражданин не может лично прийти на приём, предусмотрена возможность дистанционного общения с депутатом. Для этого необходимо позвонить сотрудникам приёмной по телефону 66-25-12, изложить суть обращения и оставить контактные данные.