Общество

«Яндекс.Такси» повысит цены в Пскове

Таксопарки и логистические партнеры вместе с «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Доставкой» приняли решение поменять структуру тарифов в большинстве городов России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, это поможет перевозчикам улучшить экономику поездок и заказов.

«Вместе с нашими партнерами-таксопарками приняли решение изменить тарифы в городах России таким образом, чтобы, с одной стороны, улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание, а, с другой - по-прежнему остаться сервисом, который доступен максимально большой аудитории. Резкое изменение тарифов может привести к тому, что спрос на поездки упадет - заказов станет меньше, соответственно, и уменьшится заработок водителей», - объяснили в «Яндекс.Такси».

Один из руководителей группы компаний «Ё-такси» Ростислав Пыльцов отметил, что таксопарки сейчас находятся в очень «непростой ситуации». «С одной стороны, значительно выросли цены на сами автомобили, на запчасти, колеса, масла и расходные материалы. Даже страховка ОСАГО для такси подорожала с начала года на 30%. С другой стороны, водители подолгу простаивают без заказов - заработок падает. В таких условиях тарифы на такси не могут быть прежними», - сказал он.

Обновление тарифов поможет таксопаркам и логистическим партнерам сбалансировать экономику поездок и заказов. В такси изменения произойдут в течение апреля, о чем таксопарки и «Яндекс.Такси» напрямую оповестят водителей в самое ближайшее время. В части городов повысится стоимость подачи машины, а в других - вырастет стоимость километра и минуты. Изменения коснутся всех тарифов с учетом локальной специфики каждого конкретного города.