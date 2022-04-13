За сутки 135 пациентов в Псковской области вылечились от коронавируса

135 человек в Псковской области вылечились от коронавируса за прошедшие сутки. С начала пандемии избавиться от болезни в регионе смогли 105 347 пациентов, сообщает официальный телеграм-канал региона.
Всего в Псковской области подтвердили 108 398 случаев заражения коронавирусом, из них 92 – за сутки. Умерли от COVID-19 в регионе 1 783 пациента (6 летальных случаев за сутки).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 34236/22
Великие Луки – 16668/1
Бежаницкий район – 1404/2
Великолукский район – 2616/0
Гдовский район – 1925/0
Дедовичский район – 2791/5
Дновский район – 882/0
Красногородский район – 987/2
Куньинский район – 964/0
Локнянский район – 1047/0
Невельский район – 4940/0
Новоржевский район – 1148/0
Новосокольнический район – 3112/0
Опочецкий район – 3293/7
Островский район – 5167/1
Палкинский район – 1053/15
Печорский район – 2469/1
Плюсский район – 1712/1
Порховский район – 3829/22
Псковский район – 8717/8
Пустошкинский район – 1322/1
Пушкиногорский район – 1453/1
Пыталовский район – 1443/0
Себежский район – 2662/2
Стругокрасненский район – 1813/1
Усвятский район – 699/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.