Общество

За сутки 135 пациентов в Псковской области вылечились от коронавируса

135 человек в Псковской области вылечились от коронавируса за прошедшие сутки. С начала пандемии избавиться от болезни в регионе смогли 105 347 пациентов, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Всего в Псковской области подтвердили 108 398 случаев заражения коронавирусом, из них 92 – за сутки. Умерли от COVID-19 в регионе 1 783 пациента (6 летальных случаев за сутки).

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Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 34236/22

Великие Луки – 16668/1

Бежаницкий район – 1404/2

Великолукский район – 2616/0

Гдовский район – 1925/0

Дедовичский район – 2791/5

Дновский район – 882/0

Красногородский район – 987/2

Куньинский район – 964/0

Локнянский район – 1047/0

Невельский район – 4940/0

Новоржевский район – 1148/0

Новосокольнический район – 3112/0

Опочецкий район – 3293/7

Островский район – 5167/1

Палкинский район – 1053/15

Печорский район – 2469/1

Плюсский район – 1712/1

Порховский район – 3829/22

Псковский район – 8717/8

Пустошкинский район – 1322/1

Пушкиногорский район – 1453/1

Пыталовский район – 1443/0

Себежский район – 2662/2

Стругокрасненский район – 1813/1

Усвятский район – 699/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.