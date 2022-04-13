Общество

Глава облсовпрофа отметил рост интереса псковичей к вступлению в профсоюз

Интерес к Псковскому областному совету профессиональных союзов в последнее время возрос. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель Псковского областного Совета профсоюзов Игорь Иванов.

«Динамика положительная, запрос есть. Сейчас к нашей корпоративной структуре какое-то особое внимание, люди хотят объединяться, люди хотят быть вместе. <...> Во многом, потому что есть проблема. Когда есть проблема, люди обращаются в профсоюз, это факт. Мы всех ждем в ряды. Чем нас больше, тем лучше, тем более эффективно мы будем решать поставленные перед нами задачи», - сказал Игорь Иванов.

Он призвал жителей Псковской области, которые понимают, что нарушаются их трудовые права или что в скором времени они могут потерять работу, обращаться в областной совет профсоюзов.

«Наши телефоны доступны, мы находимся в центре города. Мы поможем вместе с членскими организациями, с нашими специалистами. Оформим первичную профсоюзную организацию, возьмем вас в нашу профсоюзную семью и будем сопровождать дальше. Останетесь ли вы после этого членом профсоюза или нет — это уже на вашей совести», - добавил глава Псковского облсовпрофа.