Общество

Олимпиада по ментальной арифметике пройдет в Пскове

Ежегодная Олимпиада школы «Соробан» по ментальной арифметике среди детей и старшего поколения пройдет в Пскове 16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Самыми юными участниками Олимпиады станут дети в возрасте 5-7 лет, присоединятся к ней и взрослые, которые проходят обучение в группах «55+» в псковской школе «Соробан».

«Уже 4 года мы проводим Олимпиаду для всех, кто занимается ментальной арифметикой в школе "Соробан" в Пскове. В основе обучения - японская методика развития детей с помощью образного устного счета, которая через поколения доказала свою эффективность для развития мозга и даже стала интеллектуальным видом спорта. Я очень рада, что ментальная арифметика набирает популярность среди псковичей: в этом году у нас новый рекорд - соревноваться за звание чемпиона будут более 100 участников!» - поделилась руководитель школы устного счета «Соробан» Мария Андреева.

В ходе соревнований всем участникам предстоит пройти три этапа: счет на соробане (японские счеты), ментальный счет с листа и счет с экрана компьютера. Победители будут объявлены как в отдельных возрастных номинациях, так и в категориях с различными уровнями владения методикой.

Особой гордостью организаторы называют участие 14 студентов возраста 55+, которые посещают занятия в рамках реализации грантового проекта, направленного на поддержку социальных предпринимателей.

Мероприятие начнется в указанный день в 11:00 по адресу: Псков, площадь Ленина, 2.