Олимпиада по ментальной арифметике пройдет в Пскове

Ежегодная Олимпиада школы «Соробан» по ментальной арифметике среди детей и старшего поколения пройдет в Пскове 16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Самыми юными участниками Олимпиады станут дети в возрасте 5-7 лет, присоединятся к ней и взрослые, которые проходят обучение в группах «55+» в псковской школе «Соробан».
В ходе соревнований всем участникам предстоит пройти три этапа: счет на соробане (японские счеты), ментальный счет с листа и счет с экрана компьютера. Победители будут объявлены как в отдельных возрастных номинациях, так и в категориях с различными уровнями владения методикой.
Особой гордостью организаторы называют участие 14 студентов возраста 55+, которые посещают занятия в рамках реализации грантового проекта, направленного на поддержку социальных предпринимателей.
Мероприятие начнется в указанный день в 11:00 по адресу: Псков, площадь Ленина, 2.