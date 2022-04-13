Общество

Более 3,5 тысяч псковичей получили уведомления о будущей пенсии

С 2022 года Пенсионный фонд начал проактивно информировать граждан о пенсионных правах в части страховых пенсий по старости и пенсионных накоплений. В Псковской области уведомления о своей будущей пенсии получили более 3,5 тысяч человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Информирование производится в день достижения женщиной возраста 40 лет и мужчиной возраста 45 лет. В информационном письме ПФР граждане могут ознакомиться с условиями получения права на страховую пенсию по старости, узнать, сколько еще стажа необходимо получить до выхода на пенсию, а также увидеть предполагаемый размер пенсии.

Проактивное информирование позволяет гражданам заранее оценить свои пенсионные права и при необходимости предпринять шаги по их увеличению, уточнить периоды стажа и размер пенсионных коэффициентов, а также узнать о размере пенсионных накоплений, формируемых в Пенсионном фонде.

Жители региона, у которых нет учетной записи на портале, могут получить информацию во всех клиентских службах Пенсионного фонда России при личном обращении.