В России вырос спрос на продвижение брендов в нейросетях

В России наблюдается резкий рост спроса на услуги по продвижению брендов в нейросетях. По данным исследования digital-агентства DOJO MEDIA и платформы eLama, в январе-мае 2026 года число соответствующих запросов выросло с 2,5 тысяч до 17,1 тысячи. Как отмечают опрошенные эксперты, хотя рынок еще формируется, в ближайшие годы видимость бизнеса в ответах нейросетей станет частью цифровой стратегии компаний. Они связывают рост спроса на GEO-продвижение с популярностью ИИ-ответов.

Изображение сгенерировано нейросетью

По данным «Яндекса», во II квартале 2026 года аудитория быстрых ответов Алисы AI выросла до 49,5 миллиона человек в месяц. Аналогичную динамику отмечает Google — в мае 2026 года аудитория AI Overviews составила 2,5 миллиарда пользователей в месяц. При этом рынок продвижения в нейросетях, ИИ-агентах и генеративном поиске пока неоднороден, отметил исполнительный директор «Ашманова и партнеры» Денис Шубенок. Единой статистики и реестра таких компаний не существует. При этом участники работают в разных форматах — от мониторинга бренда и адаптации контента под генеративный поиск до управления репутацией и разработки комплексных стратегий.

Кроме того, у продвижения в нейросетях есть риски. В частности, гарантированного способа попасть в ответ ИИ-агента не существует, и никто не может обеспечить, что информация бренда сохранится в нейроответе навсегда. Как указывают в «Яндексе», одна из главных опасностей GEO-маркетинга — увлечься попытками угодить алгоритмам в ущерб пользователям, для которых создается контент, пишут «Известия».