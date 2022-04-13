Общество

Псковские садоводы могут получить консультацию специалиста Росреестра

Псковские садоводы могут получить консультацию специалиста Росреестра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росреестра.

«Обратная связь для псковского Росреестра является одним из важнейших направлений деятельности. Мы всегда стараемся быть с нашими заявителями рядом, оперативно реагировать на их вопросы, осуществлять консультационные мероприятия и проводить "горячие линии"», - подчеркнули в пресс-службе.

Так, на этой неделе сотрудники управления ответят гражданам по вопросам садоводческих и огороднических товариществ. Получить ответы на интересующие вопросы жители региона могут во время личного приема и горячей линии.

В четверг, 14 апреля, с 10.00 до 11.00 на вопросы граждан ответят сотрудники отдела государственной регистрации недвижимости:

Елена Евтюгина (начальник отдела) по телефону 8(8112) 68-70-73;

Надежда Мещанова (заместитель начальника отдела) по телефону 8(8112) 68-70-77.

В пятницу, 15 апреля, с 10.00 до 12.00 личный прием будет проводить заместитель руководителя управления Елена Шефова. Прием пройдет по адресу: Псков, улица Рабочая, 11, кабинет 31.

Предварительная запись на личный прием ведется по телефону 8(8112) 68-74-01.