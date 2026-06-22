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Росгвардейцы почтили память защитников Пскова

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Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в мемориальной акции «Свеча памяти» ко Дню памяти и скорби, 22 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Мероприятия прошли у памятного знака, установленного в честь подвига бойцов 110-ого полка 2-ой дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений и воинов-саперов 50-ого отдельного инженерного батальона, которые обороняли Псков в 1941 году.

 

Участники церемонии зажгли свечи, возложили цветы в память о событиях, произошедших 22 июня 1941 года, и почтили память павших защитников Отечества и жертв фашизма минутой молчания.

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