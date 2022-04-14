Общество

Трафик вырос в пять раз: билайн увеличил емкость сети

Билайн за последние несколько лет значительно укрепил сеть 4G и расширил ее охват. Базовых станций, построенных только за 2021 год, может быть достаточно, чтобы покрыть площадь около сотни крупных мегаполисов. Оператор наращивает темпы развития сети последние несколько лет. Всего в результате масштабной стройки за 4 года сеть 4G выросла почти в три раза, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: билайн

В 2021 году компания развивала сеть в более чем 2700 населенных пунктов, из них 70% - это областные города и поселки с населением менее 10 тысяч человек. Базовые станции, построенные в 2021 году, создали более плотное покрытие в том числе за пределами областных столиц.

Дополнительный запас емкости вносит позитивный вклад в дальнейшую работу сети в условиях роста трафика. За четыре года клиенты билайн увеличили потребление трафика в пять раз. Благодаря развитию сети клиенты билайн могут оставаться на связи с близкими людьми используя разные способы общения: совершать видеозвонки, отправлять аудиосообщения и фотографии в хорошем качестве, пользоваться голосовой связью и другими форматами, помогающими чувствовать родственников и друзей рядом.

Амбициозные планы по развитию сети в 2021 году удалось реализовать, в том числе, за счет гибкого и оперативного управления, которое стало возможным после возвращения важных функций в технический блок из аутсорсинга. В результате масштабной стройки клиенты билайн стали передавать еще больше данных в сети скоростного интернета 4G. По итогам 2021 года через нее проходит 87% от общего интернет-трафика.