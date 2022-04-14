Общество

Бороться с коронавирусом продолжает каждый второй работодатель в Пскове – опрос

Мероприятия по борьбе с коронавирусом продолжает проводить каждая вторая компания в Пскове. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогам опроса, проведенного с 1 по 11 апреля.

47% компаний в Пскове продолжают борьбу с COVID-19 на рабочих местах, причем сегодня таких работодателей даже больше, чем в марте 2020 года, когда пандемия стала реальностью (49 и 42% соответственно).

«Судя по комментариям респондентов, чаще всего речь идет о вакцинации персонала, регулярной дезинфекции помещений, переводе офисов на "удаленку", термометрии и наличии санитайзеров. Часть компаний продолжает закупку СИЗ, чтобы персонал продолжал соблюдать масочно-перчаточный режим. Сотрудники некоторых предприятий и организаций по-прежнему регулярно сдают ПЦР-тесты. Где-то сохранили возможность получить оплачиваемые выходные за прохождение вакцинации или ревакцинации. Никаких противовирусных мер не практикует уже каждая третья компания в Пскове», – пришли к выводу специалисты.

Наиболее часто применяемые меры по борьбе с коронавирусом в Пскове: