Общество

Порядок предоставления новой выплаты на детей обсудил профильный комитет Собрания

Комитет по труду и социальной политике одобрил законопроект о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, который будет рассматриваться 14 апреля на внеочередной сессии регионального парламента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

С докладом перед депутатами выступила первый заместитель председателя областного комитета по социальной защите Татьяна Селиверстова. Специалист обозначила основные позиции: право на получение выплаты получат один из родителей или законный представителей ребенка, проживающего в семье, где среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. Размер ежемесячной выплаты может составлять от 50% до 100% размера прожиточного минимума на ребенка в зависимости от материального положения семьи. Выплаты носят заявительный характер и будут начисляться с 1 апреля текущего года.

Вице-спикер Армен Мнацаканян поинтересовался, как будет организован информационно-документационный обмен. «Заявление на эту выплату гражданин может подать как лично напрямую, так и через МФЦ или через сайт госуслуг», - ответила специалист, подчеркнув, что самым удобным способом будут госуслуги, так как организованное порталом межведомственное взаимодействие избавит от лишнего сбора документов.

Председатель парламентского комитета Игорь Дитрих уточнил возрастные ограничения для получения новой социальной выплаты: «Это 17 лет и 363 дня?»

Татьяна Селиверстова подтвердила, что выплата прекратится за день до семнадцатилетия ребенка.

Вопрос заместителя председателя комитета Елены Даньшовой касался обоснования нижнего возрастного предела – 8 лет. «Данный возраст обозначен в указе президента. Думаю, это сделано, чтобы все возрастные категории были "закрыты" мерами соцподдержки, потому что с трех до семи лет уже предусмотрена выплата по линии соцзащиты», - сообщила руководитель профильного органа исполнительной власти и уточнила, что выплата назначается сроком на год, после чего семья вновь должна подать документы, подтверждающие доход.

Добавим, по прогнозным расчётам на ежемесячную выплату в Псковской области могут претендовать 26 тысяч 185 детей.