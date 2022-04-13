Общество

Охранники ПсковГУ получили право без спроса досматривать личные вещи входящих в вуз

Охранники Псковского государственного университета получили право без спроса досматривать личные вещи входящих в вуз. Это следует из приказа, подписанного ректором образовательного учреждения Натальей Ильиной 13 апреля, который имеется в распоряжении студенческого телеграм-канала.

Официального подтверждения информации пока нет.

Согласно приказу, осмотр могут проводить как сотрудники охраны, так и дежурные по учебным корпусам и общежитиям.

Досматривать входящих в здание охранники смогут «при наличии оснований полагать, что <...> в ручной клади могут находиться вещи, внос (ввоз) которых запрещен пунктом 3.18 Положения». По новой формулировке приказа, охранники могут не спрашивать согласия владельцев вещей перед их осмотром.

При этом осмотр по-прежнему должен производиться в присутствии хозяина вещей.

Напомним, в здание университета запрещено проносить оружие и боеприпасы, взрывоопасные вещества, психотропные, наркотические и отравляющие вещества, а также иные предметы, представляющие возможную угрозу жизни и здоровью людей.