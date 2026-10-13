Псковский суд арестовал гражданина Белоруссии по подозрению в контрабанде алкоголя

Псковский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для гражданина Республики Беларусь, подозреваемого в контрабанде алкогольной продукции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Подозреваемый возражал против избрания такой строгой меры пресечения. Однако суд решил, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда или помешать расследованию.

Подозреваемый является гражданином Республики Беларусь и официально не трудоустроен на территории РФ, социальных связей в регионе не имеет. Поэтому суд постановил заключить его под стражу до 9 ноября 2026 года.