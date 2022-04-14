Общество

Интерактивное пособие для дошкольников помог издать Александр Братчиков

Более 200 экземпляров обучающего пособия на двух языках презентовали 14 апреля в детском саду №25 города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, издание такого тиража стало возможным благодаря личному участию заместителя председателя регионального парламента Александра Братчикова.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Найти возможности для финансирования проекта депутат пообещал в декабре 2021 года после презентации идеи.

«Вниз по реке» - это обучающее интерактивное пособие на русском и английском языках для 6-7-летних дошкольников. Книга содержит творческие задания и познавательные видео, которые можно посмотреть с помощью QR-кода.

«Эта книга является неким эскизом, образцом, по которому дети учатся применять в разных ситуациях иностранный язык. В дальнейшем, уже зная какие-то языковые приемы из нашего пособия, ребята смогут применять это и в повседневной жизни, например, при общении с друзьями или туристами», - рассказала заведующий детским садом №25 «Золотой ключик» Елена Кондратова.

«Очень здорово, что в Пскове есть такие неравнодушные, творческие люди, и как важно, что именно эти специалисты работают с нашими детьми в самом начале их пути. Надеюсь, эта история найдет свое продолжение», - поделился впечатлениями Александр Братчиков и выразил благодарность заведующему детским садом Елене Кондратовой и начальнику Управления образования города Пскова Анне Кузыченко за поддержку инициативы по созданию книги.

Все в новом издании – от текста и иллюстраций до видеосъемки – создано педагогическим коллективом детского сада, членами семей и друзьями сотрудников исключительно на энтузиазме. Через управление образования пособие будет распространено в дошкольные учреждения Пскова для работы с детьми, несколько экземпляров отправится в областную библиотеку, где позднее пройдёт мастер-класс по использованию возможностей интерактивных заданий.