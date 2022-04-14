Интерактивное пособие для дошкольников помог издать Александр Братчиков

Более 200 экземпляров обучающего пособия на двух языках презентовали 14 апреля в детском саду №25 города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, издание такого тиража стало возможным благодаря личному участию заместителя председателя регионального парламента Александра Братчикова.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания
Найти возможности для финансирования проекта депутат пообещал в декабре 2021 года после презентации идеи.
«Вниз по реке» - это обучающее интерактивное пособие на русском и английском языках для 6-7-летних дошкольников. Книга содержит творческие задания и познавательные видео, которые можно посмотреть с помощью QR-кода.
Все в новом издании – от текста и иллюстраций до видеосъемки – создано педагогическим коллективом детского сада, членами семей и друзьями сотрудников исключительно на энтузиазме. Через управление образования пособие будет распространено в дошкольные учреждения Пскова для работы с детьми, несколько экземпляров отправится в областную библиотеку, где позднее пройдёт мастер-класс по использованию возможностей интерактивных заданий.