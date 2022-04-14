Общество

Сбор саженцев и семян для жителей Донбасса пройдет в Псковской области

Сбор саженцев и семян для жителей Донбасса пройдет в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии «Единая Россия», эта акция поможет жителям освобожденных территорий обеспечить себя сезонными продуктами.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

«Единая Россия» запустила акцию «Добрый огород», в ходе которой партия соберет и доставит жителям Донбасса и освобожденных территорий семена и саженцы для высадки на огородах. Об этом рассказала координатор направления народной программы партии «Развитие села», заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина на совещании «Единой России» по вопросам развития семеноводства и селекции.

«Не все жители Донецкой и Луганской республик, а также других освобожденных территорий смогут своевременно и качественно провести полевые работы на своих огородах. И сегодня очень важно помочь им. Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям, ко всем садоводам, огородникам, общественникам, отраслевым организациям, партнерам, в том числе из зарубежных стран — по возможности откликнуться на эту просьбу и привезти семенной и посадочный материал в волонтерские центры "Единой России", откуда затем мы доставим их жителям Донбасса и освобожденных территорий», — отметила она.

По словам Надежды Школкиной, наиболее востребованы семена так называемого борщевого набора.

«Прежде всего будем отправлять морковь, свеклу, лук, чеснок, редис, кабачки, тыкву. И, конечно, важны семена картошки и капусты, все то, что поможет семьям обеспечить себя продовольствием», — отметила она.

Жители Псковской области семена и саженцы для жителей Донбасса могут принести в местные отделения «Единой России».

В Пскове пункт сбора находится по адресу: улица Гоголя, 9 (телефон: 8 (8112) 66-25-12), а в Великих Луках – по адресу: улица Некрасова, 10 (телефон: 8 (81153) 4-80-11).