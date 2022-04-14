Общество

Обращения жителей Локни рассмотрели в мобильном офисе налоговой

Несколько десятков человек обратились к налоговикам во время работы мобильного офиса в Локне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной налоговой службы России.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального УФНС России

Сотрудники отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС России №2 по Псковской области организовали работу консультативного мобильного офиса. Прием граждан проходил в районном отделе приема заявителей Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области (МФЦ).

Старший государственный налоговый инспектор Ирина Королькова в ходе приема ответила на вопросы граждан о возможности получения налоговых вычетов, сообщила о существующих льготах по имущественным налогам и рассказала, как правильно оформить необходимые документы на их получение.

Сотрудник инспекции также проконсультировала налогоплательщиков по вопросам, возникающим при заполнении налоговой декларации, наглядно показала и помогла освоить работу Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Всего с различными вопросами во время работы мобильного офиса к инспектору обратились более двадцати налогоплательщиков, из которых половина подключилась к личному кабинету, что позволит им в дальнейшем дистанционно получать услуги ФНС, заметили в ведомстве.

В следующий раз сотрудники межрайонной ИФНС России №2 по Псковской области организуют работу мобильного офиса 19 апреля в Кунье. Прием также будет проходить в районном отделении МФЦ.

В региональном УФНС напомнили, что в апреле 2022 года налоговики Псковской области будут принимать граждан в МФЦ в соответствии с утвержденным графиком: