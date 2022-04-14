Горводоканал приглашает псковичей на работу

Муниципальному предприятию города Пскова «Горводоканал» требуются сотрудники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.
Изображение здесь и далее: пресс-служба «Горводоканала»
Так, приглашаются на работу следующие специалисты:
- Заместитель начальника - начальник отдела материально-технического обеспечения – 56 300 рублей
- Инженер по монтажу и обслуживанию устройств связи – 43 100 рублей
- Слесарь аварийно-восстановительных работ – 25 800 - 29 400 рублей
- Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – 29 400 рублей
- Монтажник технологических трубопроводов (сварщик полиэтиленовых труб) – 34 500 рублей
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 29 400 рублей
- Плотник – 28 500 рублей
- Водитель автомобиля кат С – 25 000 рублей
- Специалист по работе с абонентами – 30 600 рублей
- Облицовщик-плиточник – 28 500 рублей
- Электрогазосварщик – 34 500 рублей
- Уборщик производственных и служебных помещений – 12 300 рублей
Интересующую информацию можно получить, позвонив по телефону: 79-20-20 или написав на почту: grigoreva_nv@vdkpskov.ru.