Общество

«Летопись псковской медицины»: вышла в свет книга депутата Виктора Антонова

Депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов написал и издал книгу «Летопись псковской медицины». Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: Виктор Антонов

«Книга писалась в течение последних двух лет. По большому счету, это патриотическое издание. Задумано давно. В книге собраны поименно все, кто отвоевал и после войны работал в Псковской областной больнице: врачи, медицинские сестры, санитарки, шоферы – в общем, все, кто участвовал в советско-финской, в Великой Отечественной войне», – рассказал депутат.

По его словам, буквально вчера вышел тираж в 500 экземпляров. Книга биографического плана, где кратко дан боевой путь, перечислены награды медицинских работников, приведены некоторые документы. Из героев книги остались в живых только два человека, отметил Виктор Антонов.

«Собиралась информация сложно, тяжело. Архивы Пенсионного фонда, военкомата, с мест работы, информация от родственников – работа просто огромная. Понятно, что у нас получился не очерк и не роман, очень хотелось выверить все до точностей, чтобы не было ошибок, на мой взгляд, получилось», – сказал автор.

В планах депутата организовать презентацию книги в Псковской областной больнице и раздать книгу широкой публике.