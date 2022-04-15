«Летопись псковской медицины»: вышла в свет книга депутата Виктора Антонова

Депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов написал и издал книгу «Летопись псковской медицины». Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Фото: Виктор Антонов
По его словам, буквально вчера вышел тираж в 500 экземпляров. Книга биографического плана, где кратко дан боевой путь, перечислены награды медицинских работников, приведены некоторые документы. Из героев книги остались в живых только два человека, отметил Виктор Антонов.
«Собиралась информация сложно, тяжело. Архивы Пенсионного фонда, военкомата, с мест работы, информация от родственников – работа просто огромная. Понятно, что у нас получился не очерк и не роман, очень хотелось выверить все до точностей, чтобы не было ошибок, на мой взгляд, получилось», – сказал автор.
В планах депутата организовать презентацию книги в Псковской областной больнице и раздать книгу широкой публике.