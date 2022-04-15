Общество

Первые заявки поступили на конкурс «Чистый Псков»

Первые заявки поступили на конкурс по благоустройству и озеленению города «Чистый Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

К месячнику по уборке города присоединились работники заведения общественного питания Street food At Felix. Они провели генеральную уборку прилегающей территории на улице Ижорского Батальона, 6б, корпус 2. «Мы всегда за то, чтобы город был чистым, и стараемся сами соблюдать чистоту, приводя в порядок нашу территорию», - отметили работники стрит-фуда.

Заявку на участие прислали и из учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр».

У своего здания, располагающегося на улице Юбилейной, 93 в Пскове, они убрали остатки прошлогодней листвы и травы, бытовой мусор, облагородили кустарник.

Участие в конкурсе также приняли и сотрудники завода «Экокабель». Они навели порядок в яблоневом саду у Дома детского творчества на улице Кузнецкой, 33.

«На улице наступила долгожданная весна! Накануне светлого праздника Пасхи наши сотрудники в очередной раз вышли на городской субботник. Совместными усилиями побили собственный прошлогодний рекорд по количеству собранных мешков с мусором и старой листвой – в этом году упаковали порядка 200 мешков», - говорится в описании заявки.

Сотрудники завода отметили, что самыми активными при уборке стали главный бухгалтер завода ООО «Экокабель» Светлана Иванова и перемотчик Алексей Александров, они собрали 39 мешков.

«Очень надеемся, что организации и просто неравнодушные жители Пскова подхватят наш флешмоб. Провести целый день на свежем воздухе с пользой для города – очень увлекательнейшее занятие!» - добавили в компании.

Напомним, проект «Чистый Псков» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок территорий организаций, учреждений, предприятий, улиц, парк, набережных и прочих общественных мест. Помимо традиционных субботников администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» запустила конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.

Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.