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Общество

Дети из Псковской области отдохнут в «Артеке», «Орленке» и «Смене»

15.04.2022 19:29|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 15 апреля, принял участие в селекторном совещании заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой по вопросам организации и проведения летней оздоровительной кампании текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Планируется, что в летней оздоровительной кампании будет задействовано свыше 38 тыс организаций, что на 3% больше, чем в 2021 году. Численность детей, которые отдохнут летом в детских лагерях, составит не менее 5 млн детей», — сказала Татьяна Голикова и добавила, что общий объем финансирования, запланированный регионами на организацию отдыха и оздоровления детей летом 2022 года, по предварительной оценке, составит свыше 58 млрд рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Вице-премьер обратила внимание на продолжение программы поддержки доступности поездок для детского отдыха и оздоровления через начисление кешбэка при приобретении детских путевок в лагеря. В этом году финансирование программы увеличено до 7,5 млрд рублей. По словам Татьяны Голиковой, уже приобретено свыше 106 тыс путевок на сумму почти 4 млрд рублей, из которых более 1,6 млрд рублей уже возвращены в качестве кешбэка.

«Совместными усилиями мы обеспечим возможность нашим детям оздоровиться, отправиться в детские лагеря, где они не только смогут отдохнуть, но и проявить свои таланты, в том числе в рамках дополнительного образования», — заключила Татьяна Голикова.

В Псковской области в летний период планируют работу около 140 лагерей, из них 12 загородных. Для ребят будет подготовлено 25 профильных смен. Летом планируется оздоровить более 11 тыс детей, а в целом по году — более 15 тыс детей. В настоящее время подготовка к работе загородных оздоровительных лагерей, расположенных в различных муниципальных образованиях региона, ведется в плановом режиме.

Кроме того, в этом году дети Псковской области в составе организованных групп смогут отдохнуть и в крупнейших российских центрах «Артек», «Орленок» и «Смена».

На территории региона активно реализуется и программа детского кешбека. От субъекта в программе принимают участие 11 лагерей. В настоящий момент на официальной портале Мирпутешествий.рф размещено 25 предложений на детский отдых на территории региона. И в ближайшее время после проработки появятся и дополнительные предложения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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