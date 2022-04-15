Общество

Строевые смотры личного состава прошли в Псковском филиале Академии ФСИН

Строевые смотры личного состава по переходу на летнюю форму одежды прошли в Псковском филиале Академии ФСИН. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательной организации.

В соответствии с ведомственными требованиями строевые смотры проводятся два раза в год при переходе на летнюю и зимнюю форму одежды, чтобы обеспечить выполнение единых требований к внешнему виду сотрудников УИС. В этом году оценивался внешний вид офицеров и курсантов в парадной, повседневной и маскирующей форме, отметили в пресс-службе.

На плацу Псковского филиала Академии ФСИН России проверяющие оценивали качество подготовки обмундирования, наличие знаков различия, правильность их размещения на кителях, наличие знаков классности. Кроме того, проверялось наличие служебных удостоверений, карточек-заместителей и жетонов.

«Во время смотра фактов утраты или несоответствия служебных удостоверений и жетонов не выявлено. В целом оценка готовности личного состава к несению службы в летний период – "хорошо"», – отметил врио заместителя начальника Псковского филиала Академии ФСИН России Вадим Ильин.