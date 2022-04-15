За сутки от коронавируса в Псковской области выздоровели более 190 человек

За сутки от коронавируса в Псковской области выздоровели 193 человека. Всего – 105 933, сообщает официальный телеграм-канал региона.
При этом коронавирус подтвердился у 91 жителя Псковской области, всего – 108 745.
Коронавирус унес жизни еще пятерых человек. Всего от этого заболевания скончались – 1798 жителей региона.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципальных образованиях:
Псков – 34329/23
Великие Луки – 16728/9
Бежаницкий район – 1407/0
Великолукский район – 2622/3
Гдовский район – 1939/9
Дедовичский район – 2800/0
Дновский район – 882/0
Красногородский район – 993/3
Куньинский район – 965/1
Локнянский район – 1050/0
Невельский район – 4956/2
Новоржевский район – 1152/0
Новосокольнический район – 3120/2
Опочецкий район – 3306/11
Островский район – 5197/6
Палкинский район – 1058/0
Печорский район – 2472/1
Плюсский район – 1713/0
Порховский район – 3846/9
Псковский район – 8732/6
Пустошкинский район – 1332/1
Пушкиногорский район – 1454/1
Пыталовский район – 1446/0
Себежский район – 2679/4
Стругокрасненский район – 1815/0
Усвятский район – 706/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46