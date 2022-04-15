Общество

За сутки от коронавируса в Псковской области выздоровели более 190 человек

За сутки от коронавируса в Псковской области выздоровели 193 человека. Всего – 105 933, сообщает официальный телеграм-канал региона.

При этом коронавирус подтвердился у 91 жителя Псковской области, всего – 108 745.

Коронавирус унес жизни еще пятерых человек. Всего от этого заболевания скончались – 1798 жителей региона.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципальных образованиях:

Псков – 34329/23

Великие Луки – 16728/9

Бежаницкий район – 1407/0

Великолукский район – 2622/3

Гдовский район – 1939/9

Дедовичский район – 2800/0

Дновский район – 882/0

Красногородский район – 993/3

Куньинский район – 965/1

Локнянский район – 1050/0

Невельский район – 4956/2

Новоржевский район – 1152/0

Новосокольнический район – 3120/2

Опочецкий район – 3306/11

Островский район – 5197/6

Палкинский район – 1058/0

Печорский район – 2472/1

Плюсский район – 1713/0

Порховский район – 3846/9

Псковский район – 8732/6

Пустошкинский район – 1332/1

Пушкиногорский район – 1454/1

Пыталовский район – 1446/0

Себежский район – 2679/4

Стругокрасненский район – 1815/0

Усвятский район – 706/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46