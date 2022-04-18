Общество

Более 30 нарушений правил хранения оружия выявили псковские росгвардейцы

33 нарушения правил оборота гражданского оружия выявили в Псковской области с 11 по 17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

За прошедшую неделю сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы и полицейские провели 1 236 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. В результате они выявили 33 административных правонарушения и изъяли 2 единицы оружия.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение, напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения. Также заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал госуслуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30%.

«Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от административной ответственности», - добавили в Росгвардии.