Общество

К масштабному празднику готовятся в Псковском районе

Глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM»(102.6 FM) рассказала о праздничных мероприятиях, которые запланированы в муниципалитете в рамках празднования 95-летия его образования.

«Как всегда, одним мероприятием не ограничиваешься, а подготовка к нему очень большая. Поэтому в прошлом году начали, а в этом году уже с января торжественно дали старт. Людей очень много на территории, которых хотелось бы вспомнить, поощрить, поэтому, конечно, подготовлены награды, юбилейные медали, грамоты и так далее. Мы стараемся приурочить награждение к профессиональным праздникам, потому что понимаем, что 1 августа - дата образования района и самый масштабный праздник, который планируем, не сможет ни вместить всех желающих, ни позволить по времени провести это награждение», - отметила Наталья Федорова.

По ее словам, масштабные торжества также планируют провести и 27 июля, в день освобождения Псковского района. Для всех желающих организаторы празднования презентовали событийный календарь, в котором расписаны все мероприятия на каждый месяц. «Мероприятий очень много. Из самых ближайших — впервые мы проводим на территории Краснопрудской волости патриотический молодежный фестиваль. Он для нас имеет очень большое значение, потому что эта волость сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны», - рассказала гостья студии.

«Каждый месяц будут проходить и крупные, и небольшие мероприятия. Это жизнь района, это возможность и вспомнить историю, и связать с ней современность, и рассказать подрастающему поколению о нашем районе именно таким образом», - заключила она.