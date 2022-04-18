Общество

Обряд крещения осужденных провели в псковской исправительной колонии

В часовне Анастасии Узорешительницы, находящейся на территории ИК-4 УФСИН России по Псковской области прошел обряд крещения, который провел настоятель храма Николая Чудотворца (Середка) протоирей отец Николай. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Обряду предшествовала духовная беседа с осужденными, во время которой священнослужитель подчеркнул, что крещение – это «начало нового жизненного пути человека, символизирующее его духовное обновление и очищение от грехов». После этого состоялось богослужение для собравшихся. Все желающие смогли исповедаться и причаститься. Таинство крещения прошло по христианским обычаям, с омовением святой водой. В завершение обряда отец Николай надел нательные православные кресты на осужденных.

«Цель религии - направить человека на путь смирения, добродетели и отказа от пагубного образа жизни. Православная церковь и ИК-4 активно сотрудничают, используя все доступные средства для исправления оступившегося человека», - рассказал заместитель начальника ИК-4 Павел Михайлов.