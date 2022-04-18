Общество

Всероссийский конкурс среди педагогов стартовал в Псковской области

В Псковской области стартовали региональные этапы всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России — 2022», «Воспитатель года России — 2022» и «Педагог-психолог России — 2022» среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, торжественное мероприятие прошло сегодня, 19 апреля, на площадке Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова от имени администрации области и главы региона поприветствовала участников, пожелала им успешных, интересных и творческих дней, которые позволят раскрыть в каждом что-то особенное.

«Время пришло, когда спрос на учителя особенный. И этот конкурс поможет вам рассказать о ваших умениях, навыках. Педагогическое сообщество у нас не маленькое, но вы — лучшие из лучших. Понятно, кто-то будет первым, кто-то - вторым, но вы для нас — команда лидеров», — заметила вице-губернатор.

В рамках региональных этапов участников конкурсов профессионального мастерства ждут самые разные испытания. В их числе проведение и самоанализ конкурсных уроков, педагогических мероприятий с детьми, а также организация различных мастер-классов и тренингов. Победители регионального этапа представят Псковскую область на всероссийских конкурсах.

Отмечается, что целью областных этапов всероссийских профессиональных конкурсов является поддержка приоритета образования и престижа педагогической профессии, дальнейшее развитие образовательного процесса. Конкурсы выявляют и способствуют распространению педагогического опыта, успешных практик лучших педагогов Псковской области, являются важной формой совершенствования профессионального мастерства педагогов.