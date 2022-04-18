Общество

Жильцы дома на улице Ботвина в Великих Луках дали старт субботникам на округе

Жильцы дома на улице Ботвина в Великих Луках дали старт субботникам на округе № 4. Об этом сообщил депутат Великолукской городской Думы Николай Андросович на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Николай Андросович / «ВКонтакте»

«Чтобы навести порядок в городе после долгой зимы, необходимы совместные усилия всех муниципальных служб и жителей Великих Лук. В этом я уверен. По традиции, старт субботникам на округе № 4 дают жители дома № 3 корпус № 1 по улице Ботвина. Каждый год они убирают прилегающую городскую территорию к их дому. Эта весна не стала исключением, инициативу поддерживаю и я. Вечер выдался ясным, солнечным. Вооружившись необходимым инвентарем и отличным настроением, с удовольствием наводили порядок», – поделился Николай Андросович.

По его словам, все трудились «с большим воодушевлением». «Кто-то подметал листву, кто-то сгребал мусор, кто-то собирал его в мешки и грузил их в машину. Уставшие, но с отличным настроением, закончили работу», – отметил депутат.

«Приятно было видеть результат своего труда, каждый внес в это дело частичку своего тепла. Спасибо всем!» – добавил Николай Андросович.