Психолог объяснила, почему возникает осенняя хандра и как с ней бороться

Сезонное аффективное расстройство или осенняя хандра регулярно появляется осенью или зимой, и, в отличие от обычной усталости, держится минимум две недели. Среди симптомов - сонливость, апатия и тяга к сладкому, для выхода из этого состояния надо чаще бывать на улице днем и наладить сон, сообщили в пресс-службе Уфимского университета науки и технологий.

«Сезонное аффективное расстройство (САР) - это сезонная депрессия, которая регулярно появляется осенью или зимой и уходит весной. В отличие от обычной усталости, которая проходит после отдыха, САР держится минимум две недели. Характерные его симптомы: пропадает интерес к привычным делам, тянет спать по 10 и более часов без ощущения бодрости, усиливается тяга к сладкому и мучному, сложно концентрироваться», - приводятся в сообщении слова руководителя психологической службы вуза Линары Замановой.

Причина кроется в гормональном дисбалансе, когда из-за короткого светового дня растет выработка мелатонина, а уровень серотонина и дофамина падает. Примечательно, что мелатонин и серотонин образуются из аминокислоты триптофана, и когда организм активнее тратит его на мелатонин, на серотонин его остается меньше, а он считается нейромедиатором хорошего настроения. Для борьбы с сезонным расстройством есть доказанные немедикаментозные методы, пишет ТАСС.

«В первую очередь нужно больше дневного света: стараться хотя бы 20-30 минут в день бывать на улице днем, даже если пасмурно. Свет попадает на сетчатку глаза и напрямую регулирует выработку гормонов. Также важен режим дня: ложиться и вставать примерно в одно и то же время. Стабильный ритм помогает организму лучше регулировать мелатонин и серотонин. Физическая активность: 30 минут быстрой ходьбы, танцев, тренировки в зале - все, что повышает пульс, помогает выработке дофамина и серотонина», - добавила Заманова.

Также важно включить в рацион богатые триптофаном продукты - курицу, бананы, орехи, творог, бобовые. Если сочетать их со сложными углеводами, такими как цельнозерновые крупы и овощи, триптофан будет усваиваться лучше. В клинической практике есть и светотерапия - использование специальных лампы дневного света. Ну а если хандра держится долго, нужно обратиться к врачам, добавила руководитель службы.