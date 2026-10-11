Психолог объяснила, почему возникает осенняя хандра и как с ней бороться

Сезонное аффективное расстройство или осенняя хандра регулярно появляется осенью или зимой, и, в отличие от обычной усталости, держится минимум две недели. Среди симптомов - сонливость, апатия и тяга к сладкому, для выхода из этого состояния надо чаще бывать на улице днем и наладить сон, сообщили в пресс-службе Уфимского университета науки и технологий.
Причина кроется в гормональном дисбалансе, когда из-за короткого светового дня растет выработка мелатонина, а уровень серотонина и дофамина падает. Примечательно, что мелатонин и серотонин образуются из аминокислоты триптофана, и когда организм активнее тратит его на мелатонин, на серотонин его остается меньше, а он считается нейромедиатором хорошего настроения. Для борьбы с сезонным расстройством есть доказанные немедикаментозные методы, пишет ТАСС.
Также важно включить в рацион богатые триптофаном продукты - курицу, бананы, орехи, творог, бобовые. Если сочетать их со сложными углеводами, такими как цельнозерновые крупы и овощи, триптофан будет усваиваться лучше. В клинической практике есть и светотерапия - использование специальных лампы дневного света. Ну а если хандра держится долго, нужно обратиться к врачам, добавила руководитель службы.