Восход созвездия Тельца и Ориона запечатлели в Псковской области ночью 7 октября. Снимки опубликованы в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «АстроПсков»

«В этот раз ездил в Палкинский район до деревни Слопыгино (на автобусе № 107), а затем дошел до реки Великой в районе старого (разрушенного в годы Великой Отечественной войны) Горбовского моста. У выхода к реке была обзорная площадка, а недалеко от нее достаточно интересный трехопорный столб без проводов, который включил в программу своей фотосессии. На самой реке остатков моста видно не было, лишь заметны некоторые пороги в виде островов», - рассказал астрофотограф Петр Митрофанов.

Главной целью съемки была небольшая река Смолинка, впадающая в Великую. По словам фотографа, в небольших реках на ровной поверхности течение не сильно заметное, поэтому звезды отражаются в воде без заметного смаза.

«На другой фотоаппарат снимал таймлапс и на рекой Великой - восход созвездия Тельца, а затем и Ориона, однако после полуночи над рекой появился туман, который к часу ночи был уже довольно сильный, хотя он наблюдался не повсеместно, а лишь отдельными участками. Туман, естественно, усиливал купола засветки от населенных пунктов и ухудшал видимость звезд», - добавил Петр Митрофанов.