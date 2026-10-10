Доля выявления рака на ранней стадии в России превысила 60%

Доля выявления злокачественных новообразований на ранней стадии в России превысила 60%. За последние десять лет диагностика онкологических заболеваний улучшилась более чем в два раза. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова журналистам на международной конференции по здравоохранению в Туркмении.

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«Фактически за 10 лет у нас более чем в два раза улучшилась диагностика злокачественных новообразований, а диагностика на ранней стадии превысила 60%», — сказала Евгения Котова.

По её словам, таких результатов удалось достичь благодаря национальному проекту по борьбе с онкологическими заболеваниями. Одновременно повышается пятилетняя выживаемость пациентов, что способствует увеличению продолжительности жизни.

Отдельно замминистра остановилась на результатах лечения онкологических заболеваний у детей. По её словам, Всемирная организация здравоохранения признала Россию одним из лидеров в этой области.

«У нас выживаемость после лечения и диагностики... злокачественных новообразований у детей превышает в целом 83%, а по отдельным локализациям даже составляет 98%. Это не сами мы себя оцениваем, так оценила ВОЗ», — подчеркнула Евгения Котова.

Она также напомнила, что онкологические заболевания, наряду с болезнями системы кровообращения и сахарным диабетом, вносят наибольший вклад в смертность населения во всём мире, пишет РИА Новости. Национальные проекты позволяют сосредоточить финансовые, кадровые и технологические ресурсы на совершенствовании диагностики и лечения этих заболеваний.