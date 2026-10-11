День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проходит 11 октября

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России установлен указом президента РФ № 679 от 31 мая 1999 года и ежегодно отмечается во второе воскресенье октября.

В этот день поздравляют не только работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но и всех тех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет для населения молоко, мясо и другие продукты питания.

Это праздник работников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, ученых-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей индустрии и агропромышленного комплекса, пишет Calend.ru.