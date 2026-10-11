 
Общество

Эксперт предупредил об опасности стоящего при комнатной температуре салата

0

Заправленный салат, который в течение часа находился при комнатной температуре, может стать причиной пищевого отравления. Об этом 11 октября рассказал старший преподаватель кафедры гигиены ИПМ Пироговского университета Андрей Татаринчик.

«При комнатной температуре в заправленном салате необходимое количество микроорганизмов, способных вызвать пищевое отравление, может накопиться менее чем за один час», — сказал Татаринчик.

По его словам, небольшое количество микроорганизмов допускается практически во всех продуктах питания, однако при нарушении сроков хранения их число может быстро увеличиваться. Кроме того, в продуктах могут накапливаться бактериальные токсины, способные вызвать отравление.

Эксперт уточнил, что особенно быстро портятся продукты со сроком годности до пяти дней. К ним относятся молочная продукция, сырые мясо, рыба, птица, фарш и готовые блюда, пишут «Известия».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026