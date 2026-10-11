Эксперт предупредил об опасности стоящего при комнатной температуре салата

Заправленный салат, который в течение часа находился при комнатной температуре, может стать причиной пищевого отравления. Об этом 11 октября рассказал старший преподаватель кафедры гигиены ИПМ Пироговского университета Андрей Татаринчик.
По его словам, небольшое количество микроорганизмов допускается практически во всех продуктах питания, однако при нарушении сроков хранения их число может быстро увеличиваться. Кроме того, в продуктах могут накапливаться бактериальные токсины, способные вызвать отравление.
Эксперт уточнил, что особенно быстро портятся продукты со сроком годности до пяти дней. К ним относятся молочная продукция, сырые мясо, рыба, птица, фарш и готовые блюда, пишут «Известия».