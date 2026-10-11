Эксперт предупредил об опасности стоящего при комнатной температуре салата

Заправленный салат, который в течение часа находился при комнатной температуре, может стать причиной пищевого отравления. Об этом 11 октября рассказал старший преподаватель кафедры гигиены ИПМ Пироговского университета Андрей Татаринчик.

«При комнатной температуре в заправленном салате необходимое количество микроорганизмов, способных вызвать пищевое отравление, может накопиться менее чем за один час», — сказал Татаринчик.

По его словам, небольшое количество микроорганизмов допускается практически во всех продуктах питания, однако при нарушении сроков хранения их число может быстро увеличиваться. Кроме того, в продуктах могут накапливаться бактериальные токсины, способные вызвать отравление.

Эксперт уточнил, что особенно быстро портятся продукты со сроком годности до пяти дней. К ним относятся молочная продукция, сырые мясо, рыба, птица, фарш и готовые блюда, пишут «Известия».