В Псковской областной больнице пройдут плановые учения

13 октября в Псковской областной клинической больнице будут проводиться плановые тренировочные учения по алгоритму действий при массовом поступлении пострадавших, сообщили Псковской Ленте Новостей в больнице.

Фото: Псковская областная клиническая больница

«Убедительно просим не паниковать и не волноваться! Это стандартная, регулярная процедура», - сказали в больнице.

Больница работает в штатном режиме. Все плановые приемы врачей, операции, обследования и выписки будут проводиться по обычному графику.

Это тренировка. Учения проводятся на регулярной основе, чтобы отработать слаженность действий медицинского персонала, проверить готовность оборудования и логистики.