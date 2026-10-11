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В Псковской областной больнице пройдут плановые учения

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13 октября в Псковской областной клинической больнице будут проводиться плановые тренировочные учения по алгоритму действий при массовом поступлении пострадавших, сообщили Псковской Ленте Новостей в больнице.

Фото: Псковская областная клиническая больница

«Убедительно просим не паниковать и не волноваться! Это стандартная, регулярная процедура», - сказали в больнице.

Больница работает в штатном режиме. Все плановые приемы врачей, операции, обследования и выписки будут проводиться по обычному графику.

Это тренировка. Учения проводятся на регулярной основе, чтобы отработать слаженность действий медицинского персонала, проверить готовность оборудования и логистики.

«Такие тренировки — это залог того, что в случае любой нештатной ситуации мы сможем действовать максимально быстро, четко и оказать помощь каждому, кто в ней нуждается. Если 13 октября вы заметите повышенную активность персонала, перемещения носилок или специализированной техники на территории больницы — знайте, мы просто тренируемся, чтобы быть лучше и надежнее для вас», - отметили врачи.
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