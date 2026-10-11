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Психолог рассказала, как правильно помогать детям с домашним заданием

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Помощь родителей в выполнении домашнего задания важна, особенно для младших школьников, однако главная цель взрослого — не сделать работу за ребенка, а научить его самостоятельности, рассказала педагог-психолог управления психологической службы Международного детского центра «Артек» Александра Маликова.

«Помощь родителей в выполнении домашнего задания действительно важна, особенно для младших школьников, которые только учатся организовывать свое время и справляться с нагрузкой. Однако главная цель взрослого — не сделать работу за ребенка, а научить его самостоятельности», – отметила Маликова.

По ее словам, постоянный контроль, исправление каждой ошибки и готовые ответы приводят к тому, что ребенок привыкает полагаться на взрослых, пишет РИА Новости.

«В результате страдают такие важные навыки, как ответственность, умение планировать и преодолевать трудности. С другой стороны, полностью устраняться тоже не стоит: школьнику важно чувствовать поддержку, если он столкнулся с реальной преградой», – добавила педагог-психолог.

Грамотная родительская поддержка снижает уровень тревожности, укрепляет мотивацию и формирует учебную самостоятельность, пояснила она.

«Лучшая помощь — это та, после которой ребенок со временем начинает справляться сам», – сказала Маликова.
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