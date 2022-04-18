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Общество

Психиатр предупредил о возникающих проблемах после коронавируса

20.04.2022 09:32|ПсковКомментариев: 0

Психологические проблемы после коронавируса могут проявиться даже через несколько месяцев после выздоровления. Как сообщил главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк, многие инфекционные заболевания могут иметь отложенные последствия, которые могут проявиться даже спустя несколько лет.

«Специалистами отмечается, что ковид не является исключением, и перенесенная болезнь может иметь в том числе и отложенные последствия для психического здоровья человека. Есть некоторая часть пациентов, которые, переболев коронавирусом, только через некоторое время, иногда несколько месяцев, начали наблюдать у себя излишнюю тревожность, признаки расстройства личности, непроходящее состояние стресса, депрессивное расстройство, нарушения сна, снижение трудоспособности, ухудшение памяти и так далее», - цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что такие проявления наиболее характерны для тех пациентов, кто проходил лечение в стационаре, то есть болел в более тяжелой форме, однако и после легко перенесенного заболевания подобные последствия не так уж редки.

«Здесь крайне важно внимательно отнестись к своему здоровью, в том числе психическому, даже если после перенесенного заболевания вы не почувствовали никаких симптомов и изменений, они могут проявиться позже различными расстройствами и психологическим дискомфортом. Поэтому даже спустя несколько месяцев после заболевания нужно внимательно следить за своим здоровьем, в том числе психическим, а лучше все-таки проконсультироваться со специалистом», - добавил психиатр.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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