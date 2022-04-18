Общество

В Псковской области в 1,5 раза увеличили финансирование кадровых мероприятий в медицине

В Псковской области в 2022 году в 1,5 раза увеличено финансирование мероприятий регионального проекта по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения региона квалифицированными кадрами. Бюджет программы составляет 85 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Это позволит расширить перечень мер социальной поддержки медицинских работников, студентов, ординаторов и привлечь новых специалистов в государственные учреждения здравоохранения, отметили в областной администрации.

Так, запланированы к реализации меры по увеличению размера ежеквартальных доплат при первом трудоустройстве. Для врачей сумма составит до 45 тыс. рублей, для фельдшеров - до 30 тыс. рублей. Ежемесячная компенсация найма жилья медицинским сестрам, акушеркам первичного звена здравоохранения в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и малых городах в размере составит 7 тыс. рублей.

Кроме того, комитет по здравоохранению Псковской области разрабатывает положение о беззаявительном характере выплаты стипендий студентам целевого обучения в размере 3 тыс. рублей, а также повышении до 5 тыс. рублей стипендии целевым ординаторам.

Добавим, что в рамках решения вопроса дефицита медицинских кадров в Псковской области реализуется целый комплекс мероприятий. В первую очередь, это организация целевого обучения. В этом году заказаны 206 целевых мест для поступления в медицинские вузы, 75 мест для поступления в ординатуру. После окончания обучения для трудоустройства в подведомственные медицинские организации в 2022 году ожидается 7 молодых специалистов по направлениям «Кардиология», «Неврология» и «Анестезиология-реаниматология». Они будут трудоустроены в Псковскую областную клиническую больницу и Великолукскую межрайонную больницу.

Также в регионе действует ряд программ, направленных на обеспечение специалистов жильем. В 2022 году для работников сферы здравоохранения запланировано приобретение не менее 14 квартир. Кроме того, реализуется программа «Льготная ипотека» с возможностью получения компенсации до 30% стоимости приобретаемого жилья за счет областного бюджета. В этом году планируется предоставление выплат 5 медикам.

Для ряда специалистов, приезжающих в область, осуществляются компенсационные выплаты за коммерческий найм жилых помещений. В настоящее время такой услугой пользуются более 70 человек.

Отдельный блок вспомогательных мероприятий организован для медиков при первом трудоустройстве. В частности, осуществляются единовременные выплаты «подъемных» в размере от 50 до 300 тыс. рублей. В первом квартале 2022 года их получили 53 специалиста. Ежемесячные доплаты по 5-10 тыс. рублей получают 17 врачей и 45 фельдшеров.

Добавим, что за счет бюджетных средств организованы профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров.