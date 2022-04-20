Общество

Михаил Ведерников возложил цветы к памятнику «Край партизанской славы» в Невеле

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с главой Невельского района Олегом Майоровым возложил цветы к памятному знаку «Край партизанской славы» в ходе рабочей поездки 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Памятник установили в центре города в октябре прошлого года по случаю присвоения муниципалитету почетного звания «Край партизанской славы» в 2020 году.

Памятный знак изготовили на средства регионального гранта, который ежегодно выделяется муниципалитетам-обладателям почетного звания. В этом году на средства целевого гранта работа по благоустройству этой территории будет продолжена. Планируется установить новые фонари, скамейки, информационные стенды. С обратной стороны памятного знака уже установлен QR-код с информацией о партизанской борьбе, которую вели жители Невельского района в годы Великой Отечественной войны.

«Молодцы! Хорошо сделали! Качественно. Оригинально», – оценил возведенный памятный знак глава региона и предложил дополнить информацию голосовым сопровождением и видеорядом.

Напомним, Невельский район был захвачен в июле 1941 года. За время оккупации здесь было сожжено более 150 деревень, погибли 20 тысяч мирных жителей и около 9 тысяч военнопленных. С самого начала оккупации на территории района стали действовать партизанские отряды. Территория Невельского района вместе с соседними районами Псковской области, Белоруссии и Латвии входила в знаменитый Партизанский край. Освобождение Невеля и района от вражеской оккупации началось 6 октября 1943 года в период Невельской наступательной операции. Она была частью боевых действий войск Калининского фронта на Витебском направлении.