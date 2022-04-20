Общество

Дополнительный поезд свяжет Великие Луки и Санкт-Петербург 29 апреля и 10 мая

Дополнительный поезд свяжет Великие Луки и Санкт-Петербург 29 апреля и 10 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Северо-Западный филиал АО «ФПК» назначает дополнительные поезда для обеспечения перевозки пассажиров в период майских праздничных дней.

Номер поезда Маршрут Время отправления Время прибытия Дата отправления 293/294 Санкт-Петербург – Великие Луки 21:46 05:22 29 апреля 2022 г. 293/294 Великие Луки – Санкт-Петербург 21:15 05:44 10 мая 2022 г. 291 Санкт-Петербург – Белгород 12:11 10:33 29 апреля 2022 г. 17:34 12:38 6 мая 2022 г. 292 Белгород –

Санкт-Петербург 17:34 12:40 2, 9 мая 2022 г. 253 Санкт-Петербург - Казань 14:30 20:38 29 апреля 2022 г. 16:00 20:38 6 мая 2022 г. 254 Казань – Санкт-Петербург 00:34 04:20 3 мая 2022 г. 07:08 10:42 10 мая 2022 г. 208/209 Москва – Великий Новгород – Санкт-Петербург 18:50 10:50 29 апреля 2022 г.,

6 мая 2022 г. 255 Санкт-Петербург – Москва 21:29 05:39 1, 8 мая 2022 г. 56 Москва –

Санкт-Петербург 21:24 05:19 2 мая 2022 г. 127 Санкт-Петербург –Москва 01:15 11:22 5, 10 мая 2022 г. 258 Москва –

Санкт-Петербург 12:12 21:05 9 мая 2022 г.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования пассажиры могут получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), на официальном сайте

ОАО «РЖД».

Пассажирам по-прежнему рекомендуется использовать в пути следования маски. В случае необходимости средства индивидуальной защиты (защитные маски, антисептические средства и т. п.) можно приобрести у проводника. Все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов, также осуществляется влажная уборка вагонов с применением дезинфицирующих средств в пути следования.