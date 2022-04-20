Дополнительный поезд свяжет Великие Луки и Санкт-Петербург 29 апреля и 10 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
Северо-Западный филиал АО «ФПК» назначает дополнительные поезда для обеспечения перевозки пассажиров в период майских праздничных дней.
|
Номер поезда
|
Маршрут
|
Время отправления
|
Время
прибытия
|
Дата отправления
|
293/294
|
Санкт-Петербург – Великие Луки
|
21:46
|
05:22
|
29 апреля 2022 г.
|
293/294
|
Великие Луки – Санкт-Петербург
|
21:15
|
05:44
|
10 мая 2022 г.
|
291
|
Санкт-Петербург – Белгород
|
12:11
|
10:33
|
29 апреля 2022 г.
|
17:34
|
12:38
|
6 мая 2022 г.
|
292
|
Белгород –
|
17:34
|
12:40
|
2, 9 мая 2022 г.
|
253
|
Санкт-Петербург - Казань
|
14:30
|
20:38
|
29 апреля 2022 г.
|
16:00
|
20:38
|
6 мая 2022 г.
|
254
|
Казань –
Санкт-Петербург
|
00:34
|
04:20
|
3 мая 2022 г.
|
07:08
|
10:42
|
10 мая 2022 г.
|
208/209
|
Москва – Великий Новгород – Санкт-Петербург
|
18:50
|
10:50
|
29 апреля 2022 г.,
|
255
|
Санкт-Петербург – Москва
|
21:29
|
05:39
|
1, 8 мая 2022 г.
|
56
|
Москва –
|
21:24
|
05:19
|
2 мая 2022 г.
|
127
|
Санкт-Петербург –Москва
|
01:15
|
11:22
|
5, 10 мая 2022 г.
|
258
|
Москва –
|
12:12
|
21:05
|
9 мая 2022 г.
Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования пассажиры могут получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), на официальном сайте
ОАО «РЖД».
Пассажирам по-прежнему рекомендуется использовать в пути следования маски. В случае необходимости средства индивидуальной защиты (защитные маски, антисептические средства и т. п.) можно приобрести у проводника. Все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов, также осуществляется влажная уборка вагонов с применением дезинфицирующих средств в пути следования.