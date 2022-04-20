Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Geely по специальной цене
Современный центр обслуживания
Господин Рейтингомер
«Псковэнергосбыт» центр обслуживания
Тверские управленцы
Новая политическая реальность
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Денис Иванов о бюджете Пскова
Игорь Иванов о пенсиях и зарплатах
О работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе
петухам здесь не место
о мотивации вступить в Молодежный совет Псковского облсовпрофа
школа без второго иняза
 
 
 
ещё Общество 20.04.2022 09:270 Отличившийся в ходе спецоперации на Украине Денис Шишов назначен командиром 76-й дивизии ВДВ 20.04.2022 20:000 Продавцу дыма в Пскове будут платить полторы тысячи рублей в день 20.04.2022 19:450 Псковских курсантов призвали соблюдать антикоррупционное законодательство 20.04.2022 19:320 Дополнительный поезд свяжет Великие Луки и Санкт-Петербург 29 апреля и 10 мая 20.04.2022 19:250 Михаил Ведерников проконтролировал завершение работ на памятнике «Зарождение Знамени Победы» 20.04.2022 18:350 Новосельский дом-интернат отметил 30-летний юбилей
 
 
 
Самое популярное 18.04.2022 23:440 Похороны погибшего во время спецоперации военнослужащего прошли в Псковской области 20.04.2022 09:270 Отличившийся в ходе спецоперации на Украине Денис Шишов назначен командиром 76-й дивизии ВДВ 17.04.2022 13:420 Михаил Ведерников сообщил о трех погибших в ходе спецоперации на Украине 18.04.2022 10:184 «Это был экспромт»: Николай Басков посетил Псков 18.04.2022 15:540 Льва Шлосберга и его супругу оштрафовали за дискредитацию ВС России
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Дополнительный поезд свяжет Великие Луки и Санкт-Петербург 29 апреля и 10 мая

20.04.2022 19:32|ПсковКомментариев: 0

Дополнительный поезд свяжет Великие Луки и Санкт-Петербург 29 апреля и 10 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Северо-Западный филиал АО «ФПК» назначает дополнительные поезда для обеспечения перевозки пассажиров в период майских праздничных дней.

Номер поезда

Маршрут

Время отправления

Время

прибытия

Дата отправления

293/294

Санкт-Петербург – Великие Луки

21:46

05:22

29 апреля 2022 г.

293/294

Великие Луки – Санкт-Петербург

21:15

05:44

10 мая 2022 г.

291

Санкт-Петербург – Белгород

12:11

10:33

29 апреля 2022 г.

17:34

12:38

6 мая 2022 г.

292

Белгород –
Санкт-Петербург

17:34

12:40

2, 9 мая 2022 г.

253

Санкт-Петербург - Казань

14:30

20:38

29 апреля 2022 г.

16:00

20:38

6 мая 2022 г.

254

Казань –

Санкт-Петербург

00:34

04:20

3 мая 2022 г.

07:08

10:42

10 мая 2022 г.

208/209

Москва – Великий Новгород – Санкт-Петербург

18:50

10:50

29 апреля 2022 г.,
6 мая 2022 г.

255

Санкт-Петербург – Москва

21:29

05:39

1, 8 мая 2022 г.

56

Москва –
Санкт-Петербург

21:24

05:19

2 мая 2022 г.

127

Санкт-Петербург –Москва

01:15

11:22

5, 10 мая 2022 г.

258

Москва –
Санкт-Петербург

12:12

21:05

9 мая 2022 г.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования пассажиры могут получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), на официальном сайте
ОАО «РЖД».

Пассажирам по-прежнему рекомендуется использовать в пути следования маски. В случае необходимости средства индивидуальной защиты (защитные маски, антисептические средства и т. п.) можно приобрести у проводника. Все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов, также осуществляется влажная уборка вагонов с применением дезинфицирующих средств в пути следования.

Теги: #великие луки #поезд
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Псков — город для людей или для памятников?
В опросе приняло участие 240 человек
20.04.2022, 20:070 В Пскове запустят два автобуса на городские кладбища 23 и 24 апреля 20.04.2022, 20:000 Продавцу дыма в Пскове будут платить полторы тысячи рублей в день 20.04.2022, 19:580 Великолукскому историку Дмитрию Белюкову вручили II Краеведческую премию имени С. А. Цвылева 20.04.2022, 19:450 Псковских курсантов призвали соблюдать антикоррупционное законодательство
20.04.2022, 19:320 Дополнительный поезд свяжет Великие Луки и Санкт-Петербург 29 апреля и 10 мая 20.04.2022, 19:250 Михаил Ведерников проконтролировал завершение работ на памятнике «Зарождение Знамени Победы» 20.04.2022, 19:170 Чемпионат и первенство города по игре бочча прошли в Пскове 20.04.2022, 19:070 «PROПРАВО»: О праве граждан на качественные жилищно-коммунальные услуги. ВИДЕО
20.04.2022, 19:060 Юрий Сорокин передал новые комплекты формы футбольной команде Predator 20.04.2022, 19:000 В России провели успешный испытательный запуск баллистической ракеты «Сармат». ВИДЕО 20.04.2022, 18:500 В Великих Луках началась уборка центрального моста 20.04.2022, 18:390 ВТБ подключит компаниям зарплатный проект за сутки
20.04.2022, 18:350 Новосельский дом-интернат отметил 30-летний юбилей 20.04.2022, 18:250 Наталья Федорова об экономике, приграничном сотрудничестве и юбилее Псковского района 20.04.2022, 18:150 Псковичи исполнят песню «Алеша» с Бедросом Киркоровым на Поклонной горе в Москве 20.04.2022, 18:000 Анжелика Шундер: Преодоление лекарственного дефицита – задача отечественного фармсектора
20.04.2022, 18:000 Александр Котов: Не верю ни в какой «железный занавес» 20.04.2022, 17:490 Участок улицы Красноармейской в Пскове закроют на два дня для ремонта 20.04.2022, 17:450 «По красоте земной иди»: на поэтический вечер Виты Пшеничной приглашают псковичей 20.04.2022, 17:310 Председатель и вице-спикеры областного Собрания отчитались о доходах за 2021 год
20.04.2022, 17:150 Михаил Ведерников обозначил главам районов основные акценты в работе в новых условиях 20.04.2022, 16:530 В Псковской области проводят мониторинг ситуации на рынке труда — Александр Котов 20.04.2022, 16:500 Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» открылся в Пскове 20.04.2022, 16:350 Допсредства выделят на обустройство концертного зала Невельской ДШИ
20.04.2022, 16:280 Александр Котов прокомментировал назначение Анатолия Копосова своим помощником 20.04.2022, 16:260 Пскович стал финалистом всероссийского конкурса по избирательному праву 20.04.2022, 16:250 Фотофакт: Парковка на тротуаре 20.04.2022, 16:100 Депутат Тюменцев снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России» по одномандатному округу
20.04.2022, 16:076 Санкциями не получится задушить экономику России — Александр Котов 20.04.2022, 16:050 В Пскове на Октябрьской площади устанавливают светофор 20.04.2022, 16:001 Михаил Ведерников возложил цветы к памятнику «Край партизанской славы» в Невеле 20.04.2022, 15:592 Превышение областного уровня заболеваемости COVID-19 фиксируют в 13 районах
20.04.2022, 15:520 Металлургия России сегодня чувствует себя неважно - Александр Козловский 20.04.2022, 15:510 Псковские школьники посетили фестиваль тюльпанов в Калмыкии 20.04.2022, 15:400 Зачастую рост цен не обоснован — Александр Котов 20.04.2022, 15:381 В Великих Луках определили участниц конкурса красоты 2022 года
20.04.2022, 15:180 Александр Котов не исключил распространения новой модели управления Псковом на Великие Луки 20.04.2022, 15:124 Правительство РФ предложило ввести плату за тепло только в отопительный период 20.04.2022, 15:050 Сбер запустил новое отраслевое решение для компаний оптовой торговли 20.04.2022, 14:570 Александр Котов призвал жителей региона участвовать в субботниках
20.04.2022, 14:510 До 17 градусов тепла прогнозируют псковские синоптики 21 апреля 20.04.2022, 14:450 Региональный парламент планирует назначать и проводить внеочередные сессии в течение суток 20.04.2022, 14:270 «Культурные выходные» организуют для жителей Усвятского района 20.04.2022, 14:200 Школу в Гдове построят в запланированные сроки — Александр Котов
20.04.2022, 14:180 Число случаев ОРВИ и гриппа увеличилось за неделю в Псковской области 20.04.2022, 14:060 «Дом Советов»: Александр Котов об изменениях в Устав Псковской области и подготовке к выборам. ВИДЕО 20.04.2022, 14:050 Губернатор проконтролировал размещение беженцев в Псковской области 20.04.2022, 13:590 Строительство школы в Великих Луках подходит к концу
20.04.2022, 13:560 Праздник весны и труда готовятся отметить в Пскове 20.04.2022, 13:451 Штраф заплатит псковичка за кражу туалетной воды 20.04.2022, 13:430 Александр Котов предложил провести инвентаризацию объектов культурного наследия 20.04.2022, 13:370 Госдума приняла закон о бесплатном газоснабжении Вечных огней
20.04.2022, 13:300 Александр Котов сказал, в каком случае не будет галопирующей инфляции 20.04.2022, 13:280 В СЗФО восемь из десяти ипотечных сделок в Сбере регистрируются в электронном виде 20.04.2022, 13:210 Апокалиптического сценария в экономике не будет — Александр Котов 20.04.2022, 13:190 Региональный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в конце апреля
20.04.2022, 13:110 Проверка промышленной безопасности проходит на объектах ПТС 20.04.2022, 13:030 Дороги в четырех районах Псковской области перекроют из-за ралли 20.04.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым 20.04.2022, 12:591 Телефонного «террориста» осудили в Печорского районе
20.04.2022, 12:580 Пригласить руководителя УФАС на парламентский час намерены депутаты областного Собрания 20.04.2022, 12:560 «Беседка»: Андрей Ермаков об образовании и демографии. ВИДЕО 20.04.2022, 12:440 Председатель СНТ пожаловалась Алексею Севастьянову на стихийную свалку в лесу 20.04.2022, 12:400 Еще 71 человек заразился коронавирусом в Псковской области, три пациента умерли
20.04.2022, 12:290 «Дом Советов»: Александр Котов об изменениях в Устав Псковской области и подготовке к выборам 20.04.2022, 12:271 В Псковской области в 1,5 раза увеличили финансирование кадровых мероприятий в медицине 20.04.2022, 12:220 Комиссия Совета законодателей РФ поддержала предложение псковских депутатов 20.04.2022, 12:190 Житель Новоржевского района снялся в ток-шоу «Привет, Андрей!»
20.04.2022, 12:180 Задержаны еще шесть участников нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне - ФСБ 20.04.2022, 12:160 Ворота с магнитным замком появятся в детском саду №40 в Пскове 20.04.2022, 12:110 Псковский хор представит регион на «Танцевальной фольклориаде» в Архангельске 20.04.2022, 12:052 Пскович обокрал молодоженов на свадьбе
20.04.2022, 12:042 Улица Леси Украинки 20.04.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об образовании и демографии 20.04.2022, 11:531 Концерт «Орган по-русски» пройдет в Пскове 26 апреля 20.04.2022, 11:471 На территории детсада №41 на Запсковье установят навесы
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru