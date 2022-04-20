Общество

Кадастровая палата приглашает на работу жителей Пскова и Великих Лук

Кадастровая палата по Псковской области готова принять на работу жителей Пскова и Великих Лук на полный и неполный рабочий день. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

В целях формирования цифрового архива реестровых дел кадастровая палата переводит бумажные документы в электронный вид. В обязанности сотрудников, в частности, будет входить сканирование бумажных документов.

От кандидатов не требуется опыт работы. Оформление пройдет по Трудовому кодексу РФ, предоставляются все социальные гарантии.

Контактные лица со стороны филиала:

1) ведущий документовед отдела правового и кадрового обеспечения Ирина Дианова. Телефон: +7 (811) 264-93-01 (доб. 2115).

2) юрисконсульт 1 категории отдела правового и кадрового обеспечения Наталья Кононова. Телефон: +7 (811) 264-93-01 (доб. 2144).

Адрес в Пскове: улица Рабочая, 11.

Адрес в Великих Луках: улица Малышева, 1А.