Кадастровая палата приглашает на работу жителей Пскова и Великих Лук

Кадастровая палата по Псковской области готова принять на работу жителей Пскова и Великих Лук на полный и неполный рабочий день. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
В целях формирования цифрового архива реестровых дел кадастровая палата переводит бумажные документы в электронный вид. В обязанности сотрудников, в частности, будет входить сканирование бумажных документов.
От кандидатов не требуется опыт работы. Оформление пройдет по Трудовому кодексу РФ, предоставляются все социальные гарантии.
Контактные лица со стороны филиала:
1) ведущий документовед отдела правового и кадрового обеспечения Ирина Дианова. Телефон: +7 (811) 264-93-01 (доб. 2115).
2) юрисконсульт 1 категории отдела правового и кадрового обеспечения Наталья Кононова. Телефон: +7 (811) 264-93-01 (доб. 2144).
Адрес в Пскове: улица Рабочая, 11.
Адрес в Великих Луках: улица Малышева, 1А.