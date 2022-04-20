Общество

Нинель Салагаева заработала больше остальных заместителей псковского губернатора

Вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева в 2021 году заработала больше остальных заместителей главы региона. Это следует из деклараций, опубликованных на сайте областной администрации.

Декларированный годовой доход Нинель Салагаевой составил 7 млн 547 тысяч 728 рублей. В ее индивидуальной собственности — квартира площадью 56 квадратных метров, в пользовании - три квартиры площадью 121,1, 56 и 121,1 квадратных метра. В распоряжении вице-губернатора находится автомобиль Mercedes Benz GLS 500.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в прошлом году заработала 5 млн 411 тысяч 597 рублей. В индивидуальной собственности первого вице-губернатора - квартира площадью 117,3 квадратных метра; в пользовании — два земельных участка площадью 1091 и 1280 квадратных метров, а также объект незавершенного строительства площадью 182 квадратных метра.

Декларированный годовой доход замгубернатора, председателя областного комитета по финансам Татьяны Бариновой составил 5 млн 118 тысяч 465 рублей. В ее индивидуальной собственности находятся жилой дом площадью 80 квадратных метров, три квартиры площадью 69,6, 38,8 и 68,9 квадратных метра, три земельных участка площадью 2500, 1500 и 455 квадратных метров, жилое строение площадью 54 квадратных метра, нежилой дом площадью 90 квадратных метров, два гаража площадью 16,6 и 19,7 квадратных метра. Имеются легковой автомобиль Toyota RAV-4 и легковой прицеп ЛАВ-81012.

Вице-губернатор Василий Осипов задекларировал 5 млн 22 тысячи 390 рублей. В его индивидуальной собственности - два земельных участка площадью 1200 квадратных метров каждый, жилой дом площадью 326,2 квадратных метра, две квартиры площадью 39,6 и 45 квадратных метров, гараж площадью 64 квадратных метра; в долевой — квартира площадью 195,9 квадратных метра, в пользовании - квартира площадью 64,3 квадратных метра.

Сведения о доходах за 2021 год губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пока не опубликованы.