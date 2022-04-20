Общество

На бесплатное обучение по курсу «Юный программист» приглашают псковичей

Псковичей приглашают на обучение по новому курсу «Юный программист». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре «Юный техник».

С декабря 2021 года по новому курсу «Юный программист» прошли обучение 15 групп. Одновременно работает несколько групп по этому направлению. Сейчас почти все группы, которые начнут занятия в мае, заполнены.

Для тех, кто хочет попасть на бесплатный курс, есть свободные места в группе №8. Занятия проходят по средам и субботам с 16.20 до 17.00 в кабинете 206. Записаться на них можно по ссылке.

«Напоминаем, что проект закончится в конце мая. Стоит поспешить, чтобы познакомиться с этим направлением и определиться, нравятся ли вам такие занятия и стоит ли с нового учебного года приходить к нам», - отметили в центре.

Занятия по этому курсу бесплатные и проходят в рамках проекта «Юный программист: инженерно-техническое творчество для малышей».

Центр находится в Пскове по адресу: Рижский проспект, 16, кабинет 206. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7-953-238-78-92. Также у центра есть группа в социальной сети «ВКонтакте» и официальный сайт.