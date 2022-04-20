Общество

Анна Кузыченко заявила о нехватке кадров в системе образования Пскова

Начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко в ходе онлайн-брифинга 21 апреля заявила о нехватке кадров в системе образования, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В системе образования Пскова 3009 педагогических сотрудников», — отметила она. С точки зрения укомплектованности — это 95%. Таким образом, 5% — некомплект, но, как уточнила Анна Кузыченко, цифра «плавающая». «Каждый год я говорю о том, что кадров в образовании не хватает», — подчеркнула она.

В Пскове нужны учителя физики, математики, английского и немецкого языков, начальных классов. «Мы ждем. Мы готовы принимать студентов выпускных курсов», — сказала Анна Кузыченко.

По ее словам, порядка 45-50 человек в год приходят работать учителями в школы из ПсковГУ, хотя ранее их было порядка 80.

Начальник городского управления образования считает, что молодежь не идет работы в школы из-за низкой мотивированности, кроме того, молодые специалисты «боятся» подрастающего поколения и не готовы встречаться с родителями школьников.