Две бутылки джина и конфеты пытался украсть мужчина из магазина в Пскове

Мужчину 1994 года рождения подозревают в краже двух бутылок джина и конфет, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Три кражи произошли в одном магазине на улице Труда в Пскове с 9 по 10 ноября. За это время сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух девушек и мужчину, подозреваемых в хищении продуктов.

Первый случай произошёл 9 ноября около 17:00. Росгвардейцы задержали 17-летнюю девушку, которая, по данным ведомства, похитила крабовые палочки, жевательную резинку и салат оливье.

Около 19:00 из того же магазина поступил сигнал тревоги. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали девушку 2008 года рождения, которая пыталась своровать креветки и хот-дог.

Утром 10 ноября, около 6:00, в магазине задержали мужчину 1994 года рождения. Его подозревают в краже двух бутылок джина и конфет.

По всем трём случаям проводятся проверки.