Борис Елкин: От действий сотрудников внутренних дел РФ зависят спокойствие жителей

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин поздравил сотрудников внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Как отметил председатель ЗакСа, служба сотрудников внутренних дел РФ — ежедневная ответственность за безопасность людей, охрану общественного порядка и защиту закона.
Также особые слова благодарности председатель Заксобрания высказал ветеранам органов внутренних дел, которые, по его мнению, заложили профессиональные традиции, поддерживаемые новыми поколениями сотрудников.
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