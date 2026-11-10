Борис Елкин: От действий сотрудников внутренних дел РФ зависят спокойствие жителей

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин поздравил сотрудников внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Как отметил председатель ЗакСа, служба сотрудников внутренних дел РФ — ежедневная ответственность за безопасность людей, охрану общественного порядка и защиту закона.

«За этой работой стоят профессионализм, принципиальность, выдержка и готовность прийти на помощь в самых непростых обстоятельствах. От ваших решений и действий во многом зависят спокойствие жителей, доверие граждан к правоохранительной системе и уверенность в том, что закон защищает каждого», — добавил парламентарий.

Также особые слова благодарности председатель Заксобрания высказал ветеранам органов внутренних дел, которые, по его мнению, заложили профессиональные традиции, поддерживаемые новыми поколениями сотрудников.