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Борис Елкин: От действий сотрудников внутренних дел РФ зависят спокойствие жителей

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Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин поздравил сотрудников внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Как отметил председатель ЗакСа, служба сотрудников внутренних дел РФ — ежедневная ответственность за безопасность людей, охрану общественного порядка и защиту закона.

«За этой работой стоят профессионализм, принципиальность, выдержка и готовность прийти на помощь в самых непростых обстоятельствах. От ваших решений и действий во многом зависят спокойствие жителей, доверие граждан к правоохранительной системе и уверенность в том, что закон защищает каждого», — добавил парламентарий.

Также особые слова благодарности председатель Заксобрания высказал ветеранам органов внутренних дел, которые, по его мнению, заложили профессиональные традиции, поддерживаемые новыми поколениями сотрудников.

«Желаем всем сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, выдержки, благополучия, дальнейших профессиональных успехов. Пусть рядом всегда будут надёжные товарищи, поддержка родных и близких, а служебные будни проходят спокойно!» — заключил Борис Елкин.
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Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Председатель Законодательного Собрания Псковской области.

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