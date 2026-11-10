Псковичам расскажут, как найти свой стиль и не тратить деньги на лишние вещи

Открытая встреча со стилистом Дианой Русских пройдёт в Пскове 12 ноября в 19:00 в креативном пространстве «Лофт» (улица Спортивная, 1Б). Участникам расскажут, как подобрать одежду под свой характер, не поддаваться влиянию рекламы и избегать ненужных покупок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Министерстве молодёжной политики Псковской области.

Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области

Диана Русских - практикующий стилист, выпускница Style Community School. Два с половиной года она работала главным стилистом бренда.

«Моя работа с гардеробом основывается на личности, потому что я убеждена: стиль - это про твои жизненные обстоятельства и внутреннее состояние, про смыслы, предпочтения, характер. Прошу обратить внимание: нигде не написано, что стиль - это про большой кошелёк. Главное - знать себя и свой запрос», - рассказала специалист.

На встрече участники узнают, как мировые события и модные тенденции влияют на выбор одежды, как сохранить индивидуальность и почему маркетинг заставляет покупать вещи, которые потом остаются лежать в шкафу. Стилист также поделится советами по осознанному шопингу и расскажет, как собрать гардероб без лишних трат.

Мероприятие пройдёт в рамках проекта, который реализуется за счёт грантового конкурса «Есть идея» при поддержке Молодёжного центра Пскова и креативного пространства «Лофт».