Учения по массовому поступлению пострадавших провели в Псковской городской больнице

Плановые учения по алгоритму массового поступления пострадавших состоялись в городском филиале Псковской областной клинической больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном заведении.

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Медицинский персонал отработал ключевые сценарии: прием, сортировку и маршрутизацию пациентов, проверил работу оборудования и взаимодействие между службами.

«Такие тренировки позволяют поддерживать высокую готовность команды и быть уверенными в том, что каждый сотрудник знает свой алгоритм действий», - отметили в ПОКБ.